Свежие новости
Пасха-2020: новые рецепты пасхальных блюд
Готовимся к Пасхе-2020! В этом году вопреки всем неурядицам и форс-мажорам этот чудесный праздник, Светлое Христово Воскресение, 12 апреля будут отмечать католики, а спустя неделю (19 апреля) - православные верующие. Буду искренне рада, если моя скромная подборка из 7 подробных проверенных рецептов пасхальных блюд пригодится и вам.Читать дальше →
Неделя вкусных первых блюд: рецепты домашних супов
Похолодало… Пора разнообразить коллекцию проверенных рецептов новыми блюдами. Целую неделю (традиционно с понедельника) я буду делиться с вами подробными рецептами приготовления простых и вкусных супов. Не пропустите!Читать дальше →
Пасха 2019: новые рецепты пасхальных блюд
Приятная новость, которой уже давно хотела поделиться с вами. Теперь на сайте есть отдельная категория рецептов, которые станут для вас надежным подспорьем при подготовке к Пасхе. Буду счастлива, если найдете для себя новое, вкусное и красивое!Читать дальше →
Неделя вкусных куриных блюд: проверенные рецепты из курицы
Самые вкусные блюда из курицы можно приготовить по простым рецептам из вполне доступных продуктов. На этой неделе вас ждет семь подробных рецептов, в которых главным ингредиентом выступит именно курочка. Не пропустите, будет интересно - обещаю!Читать дальше →
Рецепты домашней выпечки: 500 - и это только начало!
Ну не могла я не отметить этот маленький, но такой важный для меня юбилей на сайте. Сегодня увидел свет 500 проверенный пошаговый рецепт домашней выпечки, чему я несказанно рада и даже горда. Десятки рецептов тортов, пирогов, пирожков и булочек, пирожных и чизкейков, печенья и кексов, хлеба и пиццы, слоек и лепешек, бисквитов и куличей мы составили и приготовили вместе, друзья!Читать дальше →
Рецепты с баклажанами: готовим блюда из синеньких
Согласна, на сайте мало проверенных рецептов с баклажанами, а ведь я их так люблю. Именно поэтому спешу исправиться и пополнить вашу кулинарную копилку новыми идеями. В сезон поделюсь самыми вкусными блюдами из синеньких - только теми, которые получили высшие оценки одобрения в нашей семье.Читать дальше →
Ягодное меню: рецепты с вишней и черной смородиной
Когда как не летом делиться проверенными рецептами с ягодами, правда? Сезон ароматный вишни и душистой черной смородины еще не закончился, поэтому я тороплюсь написать подробные инструкции для простых, но очень вкусных блюд с этими ягодами. Яркие, аппетитные и сочные лакомства ждут вас, друзья!Читать дальше →
Клубничный сезон 2018: рецепты с клубникой
Наверняка вы уже поняли, что ближайшая неделя будет посвящена рецептам с клубникой, правда? Хотя последнее время я и так активно делюсь с вами новыми рецептами заготовок с душистыми ягодами, готовлю напитки и украшаю ими десерты. Как обычно вас ждут только проверенные рецепты самых вкусных блюд с клубникой - иначе и быть не может, ведь первую скрипку здесь играет всеми любимая красавица.Читать дальше →
Отдыхаем от плиты: неделя рецептов в мультиварке
Давно хотела посвятить тематическую неделю славной помощнице, которая значительно облегчает жизнь на кухне - мультиварке. Вас ждут четыре разных рецепта запеканок из риса в мультиварке, любимые всеми пельмени, сочный и сытный ханум, а также оригинальные манты с рыбной начинкой.Читать дальше →
Меню на Новый 2018 год: праздничные рецепты
От всей души спешу поздравить вас, дорогие мои, и ваших любимых с наступающим Рождеством и годом дружелюбного, благородного существа - Собаки. Пусть символ 2018 года отпугнет беды, сбережет вас и ваших близких от напастей и принесет только верных друзей. Пусть все задуманное сбудется, а радость и счастье приумножатся!Читать дальше →