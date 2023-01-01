Свежие новости

Клубничный сезон 2018: рецепты с клубникой

Наверняка вы уже поняли, что ближайшая неделя будет посвящена рецептам с клубникой, правда? Хотя последнее время я и так активно делюсь с вами новыми рецептами заготовок с душистыми ягодами, готовлю напитки и украшаю ими десерты. Как обычно вас ждут только проверенные рецепты самых вкусных блюд с клубникой - иначе и быть не может, ведь первую скрипку здесь играет всеми любимая красавица.