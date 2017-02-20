Адыгейский сыр в домашних условиях
Домашний адыгейский сыр можно легко и просто приготовить у себя дома - было бы желание. В отличие от магазинного продукта самодельный сыр получается намного нежнее и он всегда свежий. Адыгейский сыр сам по себе довольно пресный, но его вкус можно без проблем облагородить за счет добавления обычный соли.
Адыгейский сыр - это продукт, который отличается кисломолочным вкусом и относительно нежной, чуть плотноватой консистенцией. Среди аналогов можно назвать такие сыры, как брынза, рикотта, фета или моцарелла. Будучи национальным блюдом черкесской кухни, адыгейский сыр принято готовить чаще всего из коровьего молока (но в его основе может быть также овечье или козье молоко) путем внесения молочной сыворотки.
В кулинарных целях адыгейский сыр используется очень широко. Его можно кушать сам по себе, добавлять в овощные салаты или различные закуски. Первые блюда, намазки, запеканки, сырники, начинка для пирожков, пирогов или вареников - далеко не весь список применения этого сыра. Кроме того, продукт отлично сочетается с овощами и фруктами, зеленью, макаронами. Его даже обжаривают в сливочном масле - получается очень вкусно и сытно.
Не могу не остановиться на некоторых моментах, которые касаются непосредственно приготовления адыгейского сыра в домашних условиях. Прежде всего, важным условием является наличие кислой, именно кислой сыворотки. Если взять свежую (к примеру, сразу после приготовления домашнего творога), сыр может не получиться - сыворотка просто не свернет молоко. Поэтому нужно дать ей скинусь - свежую оставляем при комнатной температуре примерно на сутки, после чего даем постоять в холодильнике еще дня 3-4.
Второй момент: коровье молоко для домашнего адыгейского сыра подойдет не любое. В идеале берите цельное, рыночное - тогда и сыр получится нежнее, да и выход готового продукта будет больше. Из магазинного выбирайте пастеризованное (из ультрапастеризированного ничего не выйдет, так как в нем уже все, чтобы было живое, убито).
Из указанного количества продуктов у меня получается 440 граммов готового сыра и 2,1 литра свежей молочной сыворотки. Молоко у меня было жирностью 2,5%, а сыворотка - после приготовления творога из кефира (жирностью тоже 2,5%). Думаю, вы понимаете, что выход зависит как от жирности исходного сырья, так и от степени влажности сыра (при желании сыворотку можно отжать механическим путем). У меня в обоих вариантах (об этом читайте в шагах) адыгейский сыр не сухой, он отлично режется ножом, при этом практически не крошится.
Ингредиенты:
Количество порций: 2
Время приготовления:
Приготовление блюда по шагам:
В рецепт домашнего адыгейского сыра входят следующие ингредиенты: сыворотка, молоко и соль (по желанию). Продукты не обязательно должны быть комнатной температуры - молоко и сыворотку можно использовать прямо из холодильника.
В подходящую по объему (у меня четырехлитровая кастрюля) посуду наливаем молоко. Ставим на плиту и нагреваем практически до кипения. Кипятить не нужно, если только у вас не домашнее молоко. Для ускорения процесса нагрева советую накрыть кастрюлю крышкой, только следите, чтобы молоко не прикипело ко дну - помешивайте его.
В идеале температура молока должна стать 95 градусов, но за неимением кулинарного термометра ориентируйтесь визуально (над поверхностью появится густой пар). Теперь постоянно помешивая молоко, наливаем сыворотку.
Буквально на глазах молоко свернется, образуя творожистые хлопья. Огонь выключаем и снимаем кастрюлю с плиты.
Тут я хотела поближе показать, как выглядят творожистые хлопья. Они не очень крупные, но и не мелкие - средние, одним словом. Даем содержимому посуды минут 5-7 отдохнуть на столе (мешать не нужно) - за это время сгустки уплотнятся и хорошо отделится сыворотка. Кстати, чем больше вы будете держать жидкость на огне (даже если дадите молоку с сывороткой закипеть), тем жестче получится домашний адыгейский сыр.
Дальше у вас есть выбор, как именно сформовать будущий адыгейский сыр. Для формовки лучше всего подходят специальные формы для изготовления сыра, но у меня таких нет, к сожалению. Еще можно просто откинуть массу на сито или дуршлаг, предварительно выстелив его 3-4 слоями марли. Не забудьте подставить объемную емкость, в которую будет стекать сыворотка.
Спустя минут 10-15 большая часть сыворотки стечет (переливаем ее в другую посуду и используем по необходимости) и можно будет придать форму будущему сыру. Для этого плотно закручиваем головку в марлю, стараясь делать как можно меньше складок.
Поверх кладем что-нибудь плоское и ставим груз (к примеру, банку с водой). Когда сыр остынет, помещаем конструкцию в холодильник часов на 8-10. За это время головка хорошо уплотнится, при этом отойдет лишняя сыворотка.
Теперь еще вариант формовки (для сайта готовила адыгейский сыр второй раз, как только съели первую партию), так как способ с ситом мне не особо нравится - ну не идеальной получается головка, плоской. Если же для вас важнее вкус, а форма не так уж и принципиальна - пропускайте следующий шаг. Тут я (не без советов и помощи мужа, конечно, признаю) соорудила такую конструкцию: взяла 2 пластиковых стакана (емкостью 400 миллилитров каждый) из-под сметаны. Муж сделал много отверстий (с помощью шила) на дне и по нижней части стенок. Когда творожистые хлопья в сыворотке уплотнились, шумовкой переложила их в стаканы. В глубокую миску на дно поместила вырубки для печенья, чтобы дно стаканов и емкости не касались друг друга. Таким образом сыворотка отходила в емкость. В качестве груза, когда сыворотка уже не текла, а медленно капала, поставила поверх сыра стаканы (меньшим объемом), наполненные водой. Конструкцию так же поставила в холодильник на ночь.
Чуть не забыла показать и рассказать, столько сыворотки отошло - 2 литра 100 миллилитров. Это из 2 литров молока и 700 миллилитров сыворотки, которые использовались для приготовления домашнего адыгейского сыра. Она свежая, совершенно не кислая - отлично подходит для приготовления ягодных миксов (просто смешать с любимым соком). Однако для следующей порции сыра такая сыворотка не подойдет - в ней недостаточно кислоты, чтобы створожить молоко. Даже после 4 дней она все равно не достигает нужной кислотности - проверено опытным путем. Кстати, самые разные рецепты с этим вкусным и полезным напитком смотрите здесь.
А вот так выглядел домашний адыгейский сыр на утро - я просто перевернула стаканы и головки вышли сами мне на ладонь. По сути, его уже можно кушать, но продукт получается довольно пресным на вкус, поэтому советую сделать его более выразительным.
Для этого берем 1 литр сыворотки и растворяем в ней около 2 столовых ложек соли (количество можно смело варьировать по собственному вкусу). Кладем в жидкость головки адыгейского сыра и ставим в холодильник на 2-5 дней (дольше хранить не советую). Буквально на следующий день сыр просолится и станет просто отменным.
Лично для меня вкуснее всего такой сыр со свежими овощами. А еще - просто с чашечкой ароматного кофе на завтрак. Наташенька, большое спасибо за это вкусный и полезный заказ от всей нашей семьи и, надеюсь, многих кулинаров, которым рецепт пригодится. Угощайтесь, друзья!