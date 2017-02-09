Домашний творог из кислого молока (с нагреванием)
Рецептов приготовления творога в домашних условиях существует немало и сегодня я поделюсь с вами одним из них. Нежный, сочный, в меру рассыпчатый, с приятной кислинкой, вкусный и полезный творожок мы сделаем из кислого молока, которое при желании можно заменить кефиром. Его можно кушать просто так, сдобрив сметаной, натуральным медом или вареньем. А хотите, приготовьте из домашнего творога сырники, десерты, печенье или другую выпечку.
Кстати, на сайте уже есть 2 варианта, как сделать творог холодным способом (то есть без нагрева) - смотрите здесь и здесь. В данном же случае кисломолочный продукт мы подвергнем несильному нагреву, то есть приготовим домашний творог горячим способом. В результате из 1 литра кислого молока (жирностью 2,5%) у меня получается около 230 граммов творога. Если брать исходное сырье меньшей жирности, творога будет меньше и наоборот.
Ингредиенты:
Количество порций: 2
Время приготовления:
в 100 граммах - 121 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
Для приготовления домашнего творога горячим способом нам понадобится лишь кислое молоко, которое при желании вы можете смело заменять кефиром. Как я писала выше, чем жирнее исходный продукт, чем больше по весу и жирности, а также нежнее будет готовый творожок.
Наливаем кисломолочный продукт в подходящую по объему кастрюльку и ставим на плиту. На среднем огне прогреваем кислое молоко (кефир), помешивая, пока оно не нагреется. Важно, чтобы жидкость прогревалась равномерно по всему объему, иначе снизу все свернется быстрее.
Когда молоко (кефир) станет уже практически горячим и сверху появится легкий пар, важно не пропустить момент. Не дайте содержимому посуды закипеть - тогда домашний творог получится слишком сухим и жестким. Нам нужно, чтобы молоко свернулось, превратившись в мелкие сгустки и сыворотку.
Вот так выглядит будущий творог, когда он практически свернулся. Как видно по фото, начала отделяться желтоватая сыворотка. Выключаем огонь, закрываем кастрюлю крышкой и даем ей постоять минут 5. За это время содержимое расслоится и с ним можно будет работать дальше.
Берем глубокую емкость, вставляем в нее сито, поверх укладываем марлю в 3-4 слоя. Выливаем в марлю содержимое кастрюли. В чашу будет стекать сыворотка (минуты 3 хватит), а в марле останется домашний творожок.
Когда сыворотка перестанет литься, а будет лишь капать, собираем края марли вместе, скручиваем их и руками отжимаем сыворотку.
Домашний творог готов. Сыворотку ни в коем случае не выливайте - это очень полезный продукт! Рецепты с сывороткой смотрите тут.
В зависимости от того, насколько сильно вы его отожмете, творог будет влажным или рассыпчатым.
Надеюсь, я смогла убедить вас, что в приготовлении домашнего творога горячим способом нет ничего сложного? Угощайтесь, друзья!