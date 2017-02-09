Домашний творог из кислого молока (с нагреванием)

четверг, 9 февраля 2017 г.

Рецептов приготовления творога в домашних условиях существует немало и сегодня я поделюсь с вами одним из них. Нежный, сочный, в меру рассыпчатый, с приятной кислинкой, вкусный и полезный творожок мы сделаем из кислого молока, которое при желании можно заменить кефиром. Его можно кушать просто так, сдобрив сметаной, натуральным медом или вареньем. А хотите, приготовьте из домашнего творога сырники, десерты, печенье или другую выпечку.

Кстати, на сайте уже есть 2 варианта, как сделать творог холодным способом (то есть без нагрева) - смотрите здесь и здесь. В данном же случае кисломолочный продукт мы подвергнем несильному нагреву, то есть приготовим домашний творог горячим способом. В результате из 1 литра кислого молока (жирностью 2,5%) у меня получается около 230 граммов творога. Если брать исходное сырье меньшей жирности, творога будет меньше и наоборот.