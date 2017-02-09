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Домашний творог из кислого молока (с нагреванием)

Домашний творог из кислого молока (с нагреванием)

Рецептов приготовления творога в домашних условиях существует немало и сегодня я поделюсь с вами одним из них. Нежный, сочный, в меру рассыпчатый, с приятной кислинкой, вкусный и полезный творожок мы сделаем из кислого молока, которое при желании можно заменить кефиром. Его можно кушать просто так, сдобрив сметаной, натуральным медом или вареньем. А хотите, приготовьте из домашнего творога сырники, десерты, печенье или другую выпечку.

Кстати, на сайте уже есть 2 варианта, как сделать творог холодным способом (то есть без нагрева) - смотрите здесь и здесь. В данном же случае кисломолочный продукт мы подвергнем несильному нагреву, то есть приготовим домашний творог горячим способом. В результате из 1 литра кислого молока (жирностью 2,5%) у меня получается около 230 граммов творога. Если брать исходное сырье меньшей жирности, творога будет меньше и наоборот.

Ингредиенты:

Молоко кислое Молоко кислое (1 литр)
Категории: Закуски, Десерты
Количество порций: 2
Время приготовления:
Энергетическая ценность:
всего блюда - 278 ккал.
в 100 граммах - 121 ккал.

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 1

Для приготовления домашнего творога горячим способом нам понадобится лишь кислое молоко, которое при желании вы можете смело заменять кефиром. Как я писала выше, чем жирнее исходный продукт, чем больше по весу и жирности, а также нежнее будет готовый творожок.

Шаг 2
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 2

Наливаем кисломолочный продукт в подходящую по объему кастрюльку и ставим на плиту. На среднем огне прогреваем кислое молоко (кефир), помешивая, пока оно не нагреется. Важно, чтобы жидкость прогревалась равномерно по всему объему, иначе снизу все свернется быстрее.

Шаг 3
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 3

Когда молоко (кефир) станет уже практически горячим и сверху появится легкий пар, важно не пропустить момент. Не дайте содержимому посуды закипеть - тогда домашний творог получится слишком сухим и жестким. Нам нужно, чтобы молоко свернулось, превратившись в мелкие сгустки и сыворотку.

Шаг 4
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 4

Вот так выглядит будущий творог, когда он практически свернулся. Как видно по фото, начала отделяться желтоватая сыворотка. Выключаем огонь, закрываем кастрюлю крышкой и даем ей постоять минут 5. За это время содержимое расслоится и с ним можно будет работать дальше.

Шаг 5
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 5

Берем глубокую емкость, вставляем в нее сито, поверх укладываем марлю в 3-4 слоя. Выливаем в марлю содержимое кастрюли. В чашу будет стекать сыворотка (минуты 3 хватит), а в марле останется домашний творожок.
Шаг 6
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 6

Когда сыворотка перестанет литься, а будет лишь капать, собираем края марли вместе, скручиваем их и руками отжимаем сыворотку.

Шаг 7
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 7

Домашний творог готов. Сыворотку ни в коем случае не выливайте - это очень полезный продукт! Рецепты с сывороткой смотрите тут.

Шаг 8
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 8

В зависимости от того, насколько сильно вы его отожмете, творог будет влажным или рассыпчатым.

Шаг 9
Домашний творог из кислого молока (с нагреванием). Шаг 9

Надеюсь, я смогла убедить вас, что в приготовлении домашнего творога горячим способом нет ничего сложного? Угощайтесь, друзья!

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