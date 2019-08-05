Венское печенье

понедельник, 5 августа 2019 г.

Проверенный годами пошаговый рецепт венского печенья с вареньем. Сладкое рассыпчатое песочное тесто и ароматная ягодная начинка с приятной кислинкой. Именно такую домашнюю выпечку многие помнят с детства, а сегодня мы приготовим ее сами!

Пшеничную муку для венского печенья можно использовать не только высшего сорта (как у меня), но и первого и даже второго. Правда, в этом случае важно ориентироваться на консистенцию теста. В качестве начинки выбирайте любое любимое варенье или густой джем, но желательно с кислинкой.

Сливочное масло для песочного теста покупайте жирностью не менее 72%. Маргарин и спреды я никогда не использую и вам не советую! Куриные яйца в рецепте нужны среднего размера (45-50 граммов каждое). Как сделать домашний разрыхлитель теста читайте в этом пошаговом рецепте.

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 16 довольно крупных венских печенек. Это целый противень! Храните выпечку герметично, чтобы тесто осталось хрустящим, при комнатной температуре.