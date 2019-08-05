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Венское печенье

Венское печенье

Проверенный годами пошаговый рецепт венского печенья с вареньем. Сладкое рассыпчатое песочное тесто и ароматная ягодная начинка с приятной кислинкой. Именно такую домашнюю выпечку многие помнят с детства, а сегодня мы приготовим ее сами!

Пшеничную муку для венского печенья можно использовать не только высшего сорта (как у меня), но и первого и даже второго. Правда, в этом случае важно ориентироваться на консистенцию теста. В качестве начинки выбирайте любое любимое варенье или густой джем, но желательно с кислинкой.

Сливочное масло для песочного теста покупайте жирностью не менее 72%. Маргарин и спреды я никогда не использую и вам не советую! Куриные яйца в рецепте нужны среднего размера (45-50 граммов каждое). Как сделать домашний разрыхлитель теста читайте в этом пошаговом рецепте.

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 16 довольно крупных венских печенек. Это целый противень! Храните выпечку герметично, чтобы тесто осталось хрустящим, при комнатной температуре.

Ингредиенты:

Мука пшеничная высшего сорта Мука пшеничная высшего сорта (550 граммов) Варенье Варенье (350 граммов) Масло сливочное Масло сливочное (250 граммов) Сахар Сахар (200 граммов) Яйца куриные Яйца куриные (2 штуки) Разрыхлитель теста Разрыхлитель теста (1 чайная ложка) Поваренная соль Поваренная соль (0.5 чайной ложки)
Категории: Десерты, Выпечка
Количество порций: 16
Время приготовления:
Энергетическая ценность:
всего блюда - 5516 ккал.
в 100 граммах - 394 ккал.

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
Для приготовления домашнего венского печенья нам понадобятся следующие ингредиенты: пшеничная мука, варенье, сливочное масло, сахарный песок, куриные яйца, разрыхлитель теста и соль (мелкого помола)

Для приготовления домашнего венского печенья нам понадобятся следующие ингредиенты: пшеничная мука, варенье, сливочное масло, сахарный песок, куриные яйца, разрыхлитель теста и соль (мелкого помола).


Шаг 2
В подходящую по объему посуду просеиваем 550 граммов пшеничной муки в

В подходящую по объему посуду просеиваем 550 граммов пшеничной муки в.с.. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя теста и половину чайной ложки мелкой соли.


Шаг 3
Перемешиваем, чтобы сухие ингредиенты равномерно рапределились по мучной смеси

Перемешиваем, чтобы сухие ингредиенты равномерно рапределились по мучной смеси.


Шаг 4
В другой посуде для замеса теста распускаем (растапливаем) 250 граммов сливочного масла

В другой посуде для замеса теста распускаем (растапливаем) 250 граммов сливочного масла. Я это делаю в микроволновой печи на режиме Разморозка, но можно и на плите в кастрюльке или на водяной бане. Поступайте так, как вам больше нравится.


Шаг 5
В еще довольно теплое масло добавляем 200 граммов сахарного песка и активно все перемешиваем, пока сладкие кристаллики не растворятся

В еще довольно теплое масло добавляем 200 граммов сахарного песка и активно все перемешиваем, пока сладкие кристаллики не растворятся.


Шаг 6
Даем маслу остыть до чуть теплого состояния и вбиваем в миску 2 куриных яйца

Даем маслу остыть до чуть теплого состояния и вбиваем в миску 2 куриных яйца.
Шаг 7
Хорошенько все перемешиваем

Хорошенько все перемешиваем. Лучше всего воспользоваться миксером или ручным венчиком, чтобы получилась полностью однородная масса.


Шаг 8
Теперь добавляем к яично-масляной основе сухую смесь из шага 3

Теперь добавляем к яично-масляной основе сухую смесь из шага 3.


Шаг 9
Замешиваем песочное тесто

Замешиваем песочное тесто. На этом этапе важно понимать, что мука у всех разная, ее влажность также разная, поэтому вес данного продукта может отличаться от указанного в рецепте. Быстро вмешиваем муку в масло, чтобы не осталось сухих частиц. Если тесто получается слишком влажным, подсыпьте еще муки. Если суховатое и даже рассыпается, подлейте немного воды. В итоге песочное тесто для венского печенья будет мягким, нежным и не липким.


Шаг 10
Делим тесто на две неравные части: 2/3 и 1/3

Делим тесто на две неравные части: 2/3 и 1/3.


Шаг 11
Меньшую часть теста заворачиваем в пищевую пленку или кладем в пакет, расплющиваем ладонью (чтобы быстрее затвердело) и отправляем в морозилку минут на 15-20

Меньшую часть теста заворачиваем в пищевую пленку или кладем в пакет, расплющиваем ладонью (чтобы быстрее затвердело) и отправляем в морозилку минут на 15-20.


Шаг 12
Противень (у меня от стандартной газовой плиты 60х60 см) застилаем бумагой для выпечки

Противень (у меня от стандартной газовой плиты 60х60 см) застилаем бумагой для выпечки. Ничем смазывать не нужно, так как в составе песочного теста и так очень много масла. Выкладываем больший кусок теста в центр.
Шаг 13
Руками или с помощью скалки равномерно распределяем тесто в тонкий пласт

Руками или с помощью скалки равномерно распределяем тесто в тонкий пласт. Я немного помогаю себе маленькой скалкой и попутно придавливаю тесто пальцами. Края коржа подравниваем ножом или лопаткой.


Шаг 14
Теперь очередь начинки

Теперь очередь начинки. Как я писала выше, для венского печенья идеально подходит любое варенье или густой джем с кислинкой. В данном случае это немного проваренная черная смородина с сахаром, но вы можете взять варенье из сливы, алычи, кислых яблок... 350 граммов варенья аккуратно размазываем на тесто.


Шаг 15
Остается достать из морозилки второй кусок теста и прямо поверх варенья на весу (это важно!) натереть его на крупной терке

Остается достать из морозилки второй кусок теста и прямо поверх варенья на весу (это важно!) натереть его на крупной терке. Чем лучше подмерзнет тесто, тем его будет легче тереть.


Шаг 16
Отправляем противень с будущим печеньем в заранее прогретую духовку

Отправляем противень с будущим печеньем в заранее прогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах около 40 минут. У меня духовка газовая, нижний нагрев, без конвекции. Вы же всегда ориентируйтесь на особенности своей помощницы.


Шаг 17
Прямо в горячем виде разрезаем корж с вареньем порционными кусочками

Прямо в горячем виде разрезаем корж с вареньем порционными кусочками. У меня получается 16 штук (если интересно, в каждой такой печеньке 345 ккал). Даем венскому печенью остыть и можно наслаждаться.


Шаг 18
Вкусное и рассыпчатое печенье с ароматной ягодной начинкой

Вкусное и рассыпчатое печенье с ароматной ягодной начинкой. Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!


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