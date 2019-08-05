Венское печенье
Проверенный годами пошаговый рецепт венского печенья с вареньем. Сладкое рассыпчатое песочное тесто и ароматная ягодная начинка с приятной кислинкой. Именно такую домашнюю выпечку многие помнят с детства, а сегодня мы приготовим ее сами!
Пшеничную муку для венского печенья можно использовать не только высшего сорта (как у меня), но и первого и даже второго. Правда, в этом случае важно ориентироваться на консистенцию теста. В качестве начинки выбирайте любое любимое варенье или густой джем, но желательно с кислинкой.
Сливочное масло для песочного теста покупайте жирностью не менее 72%. Маргарин и спреды я никогда не использую и вам не советую! Куриные яйца в рецепте нужны среднего размера (45-50 граммов каждое). Как сделать домашний разрыхлитель теста читайте в этом пошаговом рецепте.
Из указанного в рецепте количества ингредиентов получается 16 довольно крупных венских печенек. Это целый противень! Храните выпечку герметично, чтобы тесто осталось хрустящим, при комнатной температуре.
Ингредиенты:
Количество порций: 16
Время приготовления:
в 100 граммах - 394 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
Для приготовления домашнего венского печенья нам понадобятся следующие ингредиенты: пшеничная мука, варенье, сливочное масло, сахарный песок, куриные яйца, разрыхлитель теста и соль (мелкого помола).
Шаг 2
В подходящую по объему посуду просеиваем 550 граммов пшеничной муки в.с.. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя теста и половину чайной ложки мелкой соли.
Шаг 3
Перемешиваем, чтобы сухие ингредиенты равномерно рапределились по мучной смеси.
Шаг 4
В другой посуде для замеса теста распускаем (растапливаем) 250 граммов сливочного масла. Я это делаю в микроволновой печи на режиме Разморозка, но можно и на плите в кастрюльке или на водяной бане. Поступайте так, как вам больше нравится.
Шаг 5
В еще довольно теплое масло добавляем 200 граммов сахарного песка и активно все перемешиваем, пока сладкие кристаллики не растворятся.
Шаг 6
Даем маслу остыть до чуть теплого состояния и вбиваем в миску 2 куриных яйца.
Шаг 7
Хорошенько все перемешиваем. Лучше всего воспользоваться миксером или ручным венчиком, чтобы получилась полностью однородная масса.
Шаг 8
Теперь добавляем к яично-масляной основе сухую смесь из шага 3.
Шаг 9
Замешиваем песочное тесто. На этом этапе важно понимать, что мука у всех разная, ее влажность также разная, поэтому вес данного продукта может отличаться от указанного в рецепте. Быстро вмешиваем муку в масло, чтобы не осталось сухих частиц. Если тесто получается слишком влажным, подсыпьте еще муки. Если суховатое и даже рассыпается, подлейте немного воды. В итоге песочное тесто для венского печенья будет мягким, нежным и не липким.
Шаг 10
Делим тесто на две неравные части: 2/3 и 1/3.
Шаг 11
Меньшую часть теста заворачиваем в пищевую пленку или кладем в пакет, расплющиваем ладонью (чтобы быстрее затвердело) и отправляем в морозилку минут на 15-20.
Шаг 12
Противень (у меня от стандартной газовой плиты 60х60 см) застилаем бумагой для выпечки. Ничем смазывать не нужно, так как в составе песочного теста и так очень много масла. Выкладываем больший кусок теста в центр.
Шаг 13
Руками или с помощью скалки равномерно распределяем тесто в тонкий пласт. Я немного помогаю себе маленькой скалкой и попутно придавливаю тесто пальцами. Края коржа подравниваем ножом или лопаткой.
Шаг 14
Теперь очередь начинки. Как я писала выше, для венского печенья идеально подходит любое варенье или густой джем с кислинкой. В данном случае это немного проваренная черная смородина с сахаром, но вы можете взять варенье из сливы, алычи, кислых яблок... 350 граммов варенья аккуратно размазываем на тесто.
Шаг 15
Остается достать из морозилки второй кусок теста и прямо поверх варенья на весу (это важно!) натереть его на крупной терке. Чем лучше подмерзнет тесто, тем его будет легче тереть.
Шаг 16
Отправляем противень с будущим печеньем в заранее прогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах около 40 минут. У меня духовка газовая, нижний нагрев, без конвекции. Вы же всегда ориентируйтесь на особенности своей помощницы.
Шаг 17
Прямо в горячем виде разрезаем корж с вареньем порционными кусочками. У меня получается 16 штук (если интересно, в каждой такой печеньке 345 ккал). Даем венскому печенью остыть и можно наслаждаться.
Шаг 18
Вкусное и рассыпчатое печенье с ароматной ягодной начинкой. Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!