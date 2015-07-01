Заготовка из стрелок чеснока (чесночная паста) на зиму
Счастливые обладатели огородов и приусадебных участков наверняка из год в год садят чеснок. Понятно, что ради ароматных головок, но возможно не все знают, что до цветения растения можно собрать еще один чудесный урожай – нарезать чесночных стрелок.
Это просто изумительное лакомство, скажу я вам. Чего только стоят жареные стрелки чеснока – в готовом виде блюдо сложно отличить от ароматных жареных грибов. Многим нравится пикантная холодная закуска – маринованные стрелки чеснока. Но сегодня я хочу поделиться с вами заготовкой из стрелок чеснока на зиму.
Получается универсальная очень ароматная приправа - чесночная паста, которую можно использовать при приготовлении первых и вторых блюд, запеканок и даже выпечки. Даже просто смешав заготовку из стрелок чеснока с прокрученным соленым салом, вы получите ну очень вкусную и ароматную намазку на хлеб. В общем, пробуйте – это супер-заготовка на зиму!
Ингредиенты:
Количество порций: 20
Время приготовления:
в 100 граммах - 110 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
В этот простой и оригинальны рецепт заготовок на зиму входят стрелки чеснока, оливковое масло (можно заменить любым другим растительным) и соль.
Шаг 2
Первым делом стрелки чеснока нужно помыть. Затем отрезать бутоны и самые нижние жесткие концы стеблей. Нарезаем зеленые части на кусочки, длиной 4-5 сантиметров.
Шаг 3
Видите, мы будем использовать сочные, насыщенно-зеленые стрелки.
Шаг 4
Складываем их в блендер, наливаем растительное масло и добавляем соль.
Шаг 5
Измельчаем все довольно долго - минут 5-7. Дело в том, что в начале измельчения стрелки чеснока будут распадаться на длинные кусочки, а потом постепенно начнут смешиваться с маслом и превращаться в более однородную массу салатово-зеленого цвета.
Шаг 6
Вы можете хранить часть этой ароматной заготовки в банке в холодильнике, плотно закрыв крышкой.
Шаг 7
А остальное будет морозить. Можете заморозить все сразу в контейнере, но лично для меня (думаю и для вас тоже) гораздо удобнее сделать порционные заготовки. Для этого отлично подойдут формочки для домашних конфет. Плотно утрамбуем чесночную массу в ячейки и ставим в морозилку до полного замерзания - часов на 5-6.
Шаг 8
Мерзлые чесночные заготовки отлично выходят их силиконовых ячеек.
Шаг 9
Складываем их в пакет и храним до необходимости в морозилке. Аналогично морозим остальную чесночную массу.
Шаг 10
Мы готовы к долгой зиме - наши блюда будут приятно пахнуть свежим чесночком. А какие заготовки на зиму обычно делаете вы?