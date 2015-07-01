Заготовка из стрелок чеснока (чесночная паста) на зиму

среда, 1 июля 2015 г.

Счастливые обладатели огородов и приусадебных участков наверняка из год в год садят чеснок. Понятно, что ради ароматных головок, но возможно не все знают, что до цветения растения можно собрать еще один чудесный урожай – нарезать чесночных стрелок.

Это просто изумительное лакомство, скажу я вам. Чего только стоят жареные стрелки чеснока – в готовом виде блюдо сложно отличить от ароматных жареных грибов. Многим нравится пикантная холодная закуска – маринованные стрелки чеснока. Но сегодня я хочу поделиться с вами заготовкой из стрелок чеснока на зиму.

Получается универсальная очень ароматная приправа - чесночная паста, которую можно использовать при приготовлении первых и вторых блюд, запеканок и даже выпечки. Даже просто смешав заготовку из стрелок чеснока с прокрученным соленым салом, вы получите ну очень вкусную и ароматную намазку на хлеб. В общем, пробуйте – это супер-заготовка на зиму!