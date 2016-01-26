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Яблочные блинчики

Яблочные блинчики

Сегодня у нас рецепт тонких блинчиков на молоке, но не простых, а яблочных! Вовсе не с фруктовой начинкой, как ожидают многие – измельченные свежие яблоки мы будем добавлять прямо в тесто. Эти тоненькие, нежные, мягкие и очень ароматные блинчики с первого укуса могут показаться самыми обычными, но потом вы будете приятно удивлены тонким яблочным ноткам свежести.

Из указанного количества ингредиентов у меня получается 12 яблочных блинчиков, диаметром 20 сантиметров. Яблоки лучше использовать кисло-сладких сортов (зимние, типа, Антоновка). Масса пшеничной муки может варьироваться в зависимости от ее влажности, поэтому по необходимости добавляйте или убавляйте ее, чтобы получилось достаточно жидкое тесто, как на обычные блинчики на молоке.

Ингредиенты:

Молоко Молоко (450 миллилитров) Мука пшеничная высшего сорта Мука пшеничная высшего сорта (180 граммов) Яблоко Яблоко (1 штука) Яйца куриные Яйца куриные (3 штуки) Масло растительное Масло растительное (2 столовые ложки) Сахар Сахар (1 столовая ложка) Поваренная соль Поваренная соль (0.25 чайной ложки) Ванилин Ванилин (1 щепотка)
Категории: Блины и оладьи
Количество порций: 12
Время приготовления:
Энергетическая ценность:
всего блюда - 1612 ккал.
в 100 граммах - 202 ккал.

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
В рецепт вкусных, нежных и ароматных яблочных блинчиков входят следующие ингредиенты: пшеничная мука высшего сорта, молоко, яблоко (1 крупное или пара среднего размера), куриные яйца, рафинированное растительное (у меня подсолнечное) масло, сахар, соль и щепотка ванилина (можно заменить чайной ложкой ванильного сахара)

В рецепт вкусных, нежных и ароматных яблочных блинчиков входят следующие ингредиенты: пшеничная мука высшего сорта, молоко, яблоко (1 крупное или пара среднего размера), куриные яйца, рафинированное растительное (у меня подсолнечное) масло, сахар, соль и щепотка ванилина (можно заменить чайной ложкой ванильного сахара). Все продукты для приготовления яблочных блинчиков должны быть комнатной температуры, поэтому примерно за час достаньте их из холодильника.


Шаг 2
Берем подходящую по размеру посуду для приготовления блинного теста

Берем подходящую по размеру посуду для приготовления блинного теста. Я решила сделать его в емкости для взбивания. Разбиваем куриные яйца, добавляем соль, сахарный песок и щепотку ванилина (не переборщите, так как большое количество этой ароматной добавки сделает готовое блюдо горьким). Взбиваем все венчиком или миксером буквально полминуты.


Шаг 3
Затем насыпаем просеянную пшеничную муку и наливаем половину молока

Затем насыпаем просеянную пшеничную муку и наливаем половину молока. Снова все перемешиваем или взбиваем, чтобы получилось полностью однородное, довольно густое тесто без комочков.


Шаг 4
Наливаем вторую половину молока и еще разок все перемешаем или взобьем, чтобы все ингредиенты соединились

Наливаем вторую половину молока и еще разок все перемешаем или взобьем, чтобы все ингредиенты соединились.


Шаг 5
В конце наливаем растительное масло без запаха и просто вмешиваем его ложкой в тесто

В конце наливаем растительное масло без запаха и просто вмешиваем его ложкой в тесто. Оставляем тесто при комнатной температуре постоять минут 10-15.


Шаг 6
Тем временем очищаем одно крупное или два средних яблока от кожицы

Тем временем очищаем одно крупное или два средних яблока от кожицы. Удаляем семенные коробочки, а мякоть измельчаем на крупной терке.
Шаг 7
Перекладываем яблоки в блинное тесто и все тщательно перемешиваем ложкой

Перекладываем яблоки в блинное тесто и все тщательно перемешиваем ложкой.


Шаг 8
Блинное тесто получается довольно жидким и быстро стекает с ложки

Блинное тесто получается довольно жидким и быстро стекает с ложки. Теперь можно печь яблочные блинчики.


Шаг 9
Разогреваем сковороду (у меня специальная тяжелая блинница) и наливаем пару-тройку столовых ложек теста

Разогреваем сковороду (у меня специальная тяжелая блинница) и наливаем пару-тройку столовых ложек теста. Быстрыми движениями по кругу распределяем тесто и измельченные яблоки, печем блинчик на огне чуть ниже среднего до румяности нижней стороны. Для первого блинчика можно смазать сковороду маслом.


Шаг 10
Затем переворачиваем блинчик и доводим до готовности вторую сторону

Затем переворачиваем блинчик и доводим до готовности вторую сторону.


Шаг 11
Аналогично печем остальные яблочные блинчики, пока не закончится все тесто

Аналогично печем остальные яблочные блинчики, пока не закончится все тесто. Готовые блинчики при желании можно смазать сливочным маслом, чтобы они были еще нежнее и ароматнее.


Шаг 12
Подаем яблочные блинчики с медом, вареньем или сметаной

Подаем яблочные блинчики с медом, вареньем или сметаной. Да с чем душа пожелает! У нас был карамельный соус к яблочным блинчикам - получилось очень вкусно. И чаек не забудьте заварить. Приятного аппетита, дорогие друзья, и удачных вам блинчиков!


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