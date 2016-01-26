Яблочные блинчики
Сегодня у нас рецепт тонких блинчиков на молоке, но не простых, а яблочных! Вовсе не с фруктовой начинкой, как ожидают многие – измельченные свежие яблоки мы будем добавлять прямо в тесто. Эти тоненькие, нежные, мягкие и очень ароматные блинчики с первого укуса могут показаться самыми обычными, но потом вы будете приятно удивлены тонким яблочным ноткам свежести.
Из указанного количества ингредиентов у меня получается 12 яблочных блинчиков, диаметром 20 сантиметров. Яблоки лучше использовать кисло-сладких сортов (зимние, типа, Антоновка). Масса пшеничной муки может варьироваться в зависимости от ее влажности, поэтому по необходимости добавляйте или убавляйте ее, чтобы получилось достаточно жидкое тесто, как на обычные блинчики на молоке.
Ингредиенты:
Количество порций: 12
Время приготовления:
в 100 граммах - 202 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
В рецепт вкусных, нежных и ароматных яблочных блинчиков входят следующие ингредиенты: пшеничная мука высшего сорта, молоко, яблоко (1 крупное или пара среднего размера), куриные яйца, рафинированное растительное (у меня подсолнечное) масло, сахар, соль и щепотка ванилина (можно заменить чайной ложкой ванильного сахара). Все продукты для приготовления яблочных блинчиков должны быть комнатной температуры, поэтому примерно за час достаньте их из холодильника.
Шаг 2
Берем подходящую по размеру посуду для приготовления блинного теста. Я решила сделать его в емкости для взбивания. Разбиваем куриные яйца, добавляем соль, сахарный песок и щепотку ванилина (не переборщите, так как большое количество этой ароматной добавки сделает готовое блюдо горьким). Взбиваем все венчиком или миксером буквально полминуты.
Шаг 3
Затем насыпаем просеянную пшеничную муку и наливаем половину молока. Снова все перемешиваем или взбиваем, чтобы получилось полностью однородное, довольно густое тесто без комочков.
Шаг 4
Наливаем вторую половину молока и еще разок все перемешаем или взобьем, чтобы все ингредиенты соединились.
Шаг 5
В конце наливаем растительное масло без запаха и просто вмешиваем его ложкой в тесто. Оставляем тесто при комнатной температуре постоять минут 10-15.
Шаг 6
Тем временем очищаем одно крупное или два средних яблока от кожицы. Удаляем семенные коробочки, а мякоть измельчаем на крупной терке.
Шаг 7
Перекладываем яблоки в блинное тесто и все тщательно перемешиваем ложкой.
Шаг 8
Блинное тесто получается довольно жидким и быстро стекает с ложки. Теперь можно печь яблочные блинчики.
Шаг 9
Разогреваем сковороду (у меня специальная тяжелая блинница) и наливаем пару-тройку столовых ложек теста. Быстрыми движениями по кругу распределяем тесто и измельченные яблоки, печем блинчик на огне чуть ниже среднего до румяности нижней стороны. Для первого блинчика можно смазать сковороду маслом.
Шаг 10
Затем переворачиваем блинчик и доводим до готовности вторую сторону.
Шаг 11
Аналогично печем остальные яблочные блинчики, пока не закончится все тесто. Готовые блинчики при желании можно смазать сливочным маслом, чтобы они были еще нежнее и ароматнее.
Шаг 12
Подаем яблочные блинчики с медом, вареньем или сметаной. Да с чем душа пожелает! У нас был карамельный соус к яблочным блинчикам - получилось очень вкусно. И чаек не забудьте заварить. Приятного аппетита, дорогие друзья, и удачных вам блинчиков!