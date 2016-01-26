Яблочные блинчики

вторник, 26 января 2016 г.

Сегодня у нас рецепт тонких блинчиков на молоке, но не простых, а яблочных! Вовсе не с фруктовой начинкой, как ожидают многие – измельченные свежие яблоки мы будем добавлять прямо в тесто. Эти тоненькие, нежные, мягкие и очень ароматные блинчики с первого укуса могут показаться самыми обычными, но потом вы будете приятно удивлены тонким яблочным ноткам свежести.

Из указанного количества ингредиентов у меня получается 12 яблочных блинчиков, диаметром 20 сантиметров. Яблоки лучше использовать кисло-сладких сортов (зимние, типа, Антоновка). Масса пшеничной муки может варьироваться в зависимости от ее влажности, поэтому по необходимости добавляйте или убавляйте ее, чтобы получилось достаточно жидкое тесто, как на обычные блинчики на молоке.