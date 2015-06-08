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Наливной пирог с яйцом и зеленым луком

Наливной пирог с яйцом и зеленым луком

Наливной пирог с яйцом и зеленым луком можно смело назвать простым и легким рецептом вкусной и быстрой выпечки в домашних условиях. Он получается очень сочным, нежным и мягким, причем вкусен такой пирог как в теплом виде, так и холодным.

Основу этого рецепта выпечки на скорую руку составляет наливное тесто на кефире – поистине палочка-выручалочка для любителей быстро приготовить и вкусно поесть. В качестве начинки предлагаю использовать перьевой зеленый лук и вареные куриные яйца – как по мне, так очень удачное сочетание для несладкой выпечки.

Кстати, с ней можно приготовить не только наливной пирог, но и дрожжевую выпечку: пироги, пирожки и булочки. Очень вкусно со сладким чаем, молоком или компотом.

Ингредиенты:

Мука пшеничная Мука пшеничная (300 граммов) Кефир Кефир (500 миллилитров) Яйца куриные Яйца куриные (6 штук) Лук зеленый Лук зеленый (100 граммов) Сода пищевая Сода пищевая (0.5 чайной ложки) Сахар Сахар (1 столовая ложка) Поваренная соль Поваренная соль (1.5 чайной ложки) Перец черный молотый Перец черный молотый (1 щепотка)
Категории: Закуски, Выпечка
Количество порций: 10
Время приготовления:

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
В рецепт приготовления этой простой и вкусной домашней выпечки входят следующие ингредиенты: пшеничная мука, кефир (любой жирности), яйца куриные, зеленый лук, соль, сахар, пищевая сода и молотый черный перец

В рецепт приготовления этой простой и вкусной домашней выпечки входят следующие ингредиенты: пшеничная мука, кефир (любой жирности), яйца куриные, зеленый лук, соль, сахар, пищевая сода и молотый черный перец. Все продукты должны быть комнатной температуры.


Шаг 2
Так как на подготовку теста и начинки нам понадобится ну очень мало времени, сразу включаем греться духовку (180 градусов)

Так как на подготовку теста и начинки нам понадобится ну очень мало времени, сразу включаем греться духовку (180 градусов). Ставим вариться 3 куриных яйца вкрутую - 10 минут после закипания. Затем делаем наливное тесто. Для этого с подходящей посуде соединяем кефир, три яйца, чайную ложку соли, сахар. Все хорошенько перемешаем.


Шаг 3
Насыпаем просеянную пшеничную муку, предварительно смешанную с пищевой содой

Насыпаем просеянную пшеничную муку, предварительно смешанную с пищевой содой.


Шаг 4
Перемешиваем все, чтобы получилось однородное тесто без комочков

Перемешиваем все, чтобы получилось однородное тесто без комочков.


Шаг 5
Теперь чистим и измельчаем отварные яйца

Теперь чистим и измельчаем отварные яйца. Зеленый лучок моем, обсушиваем, мелко рубим. Добавляем в начинку соль и молотый перец, перемешиваем.


Шаг 6
Теперь выливаем в форму для выпечки (у меня 24 сантиметра в диаметре) половину теста

Теперь выливаем в форму для выпечки (у меня 24 сантиметра в диаметре) половину теста. Если не доверяете форме, смажьте ее маслом.
Шаг 7
Затем укладываем слой яично-луковой начинки, разравниваем ее

Затем укладываем слой яично-луковой начинки, разравниваем ее.


Шаг 8
И заливаем второй половиной теста

И заливаем второй половиной теста.


Шаг 9
Ставим пирог в горячую духовку и готовим при 180 градусах около 35-40 минут

Ставим пирог в горячую духовку и готовим при 180 градусах около 35-40 минут.


Шаг 10
Такой пирог можно кушать сразу после приготовления - я доставала из формы прямо горячим

Такой пирог можно кушать сразу после приготовления - я доставала из формы прямо горячим.


Шаг 11
А можете дать наливному пирогу с яйцами и луком остыть, а затем наслаждаться вкусной и ароматной домашней выпечкой

А можете дать наливному пирогу с яйцами и луком остыть, а затем наслаждаться вкусной и ароматной домашней выпечкой.


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