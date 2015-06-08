понедельник, 8 июня 2015 г.

Наливной пирог с яйцом и зеленым луком можно смело назвать простым и легким рецептом вкусной и быстрой выпечки в домашних условиях. Он получается очень сочным, нежным и мягким, причем вкусен такой пирог как в теплом виде, так и холодным.

Основу этого рецепта выпечки на скорую руку составляет наливное тесто на кефире – поистине палочка-выручалочка для любителей быстро приготовить и вкусно поесть. В качестве начинки предлагаю использовать перьевой зеленый лук и вареные куриные яйца – как по мне, так очень удачное сочетание для несладкой выпечки.

Кстати, с ней можно приготовить не только наливной пирог, но и дрожжевую выпечку: пироги, пирожки и булочки. Очень вкусно со сладким чаем, молоком или компотом.