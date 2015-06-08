Наливной пирог с яйцом и зеленым луком
Наливной пирог с яйцом и зеленым луком можно смело назвать простым и легким рецептом вкусной и быстрой выпечки в домашних условиях. Он получается очень сочным, нежным и мягким, причем вкусен такой пирог как в теплом виде, так и холодным.
Основу этого рецепта выпечки на скорую руку составляет наливное тесто на кефире – поистине палочка-выручалочка для любителей быстро приготовить и вкусно поесть. В качестве начинки предлагаю использовать перьевой зеленый лук и вареные куриные яйца – как по мне, так очень удачное сочетание для несладкой выпечки.
Кстати, с ней можно приготовить не только наливной пирог, но и дрожжевую выпечку: пироги, пирожки и булочки. Очень вкусно со сладким чаем, молоком или компотом.
Ингредиенты:
Приготовление блюда по шагам:
В рецепт приготовления этой простой и вкусной домашней выпечки входят следующие ингредиенты: пшеничная мука, кефир (любой жирности), яйца куриные, зеленый лук, соль, сахар, пищевая сода и молотый черный перец. Все продукты должны быть комнатной температуры.
Шаг 2
Так как на подготовку теста и начинки нам понадобится ну очень мало времени, сразу включаем греться духовку (180 градусов). Ставим вариться 3 куриных яйца вкрутую - 10 минут после закипания. Затем делаем наливное тесто. Для этого с подходящей посуде соединяем кефир, три яйца, чайную ложку соли, сахар. Все хорошенько перемешаем.
Шаг 3
Насыпаем просеянную пшеничную муку, предварительно смешанную с пищевой содой.
Шаг 4
Перемешиваем все, чтобы получилось однородное тесто без комочков.
Шаг 5
Теперь чистим и измельчаем отварные яйца. Зеленый лучок моем, обсушиваем, мелко рубим. Добавляем в начинку соль и молотый перец, перемешиваем.
Шаг 6
Теперь выливаем в форму для выпечки (у меня 24 сантиметра в диаметре) половину теста. Если не доверяете форме, смажьте ее маслом.
Шаг 7
Затем укладываем слой яично-луковой начинки, разравниваем ее.
Шаг 8
И заливаем второй половиной теста.
Шаг 9
Ставим пирог в горячую духовку и готовим при 180 градусах около 35-40 минут.
Шаг 10
Такой пирог можно кушать сразу после приготовления - я доставала из формы прямо горячим.
Шаг 11
А можете дать наливному пирогу с яйцами и луком остыть, а затем наслаждаться вкусной и ароматной домашней выпечкой.