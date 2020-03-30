Пирог из лаваша с сыром и зеленью

понедельник, 30 марта 2020 г.

Один из самых моих любимых рецептов несладкой домашней выпечки из лаваша - с сыром. Попробуйте закусочный сырный пирог с хрустящей корочкой и нежной, сочной и тянущейся начинкой. И на самом деле приготовить его может каждый, ведь сложного ничего нет, а продукты - вполне доступны. Записывайте в свою кулинарную книгу и радуйте семью!

Тонкий лаваш покупайте бездрожжевой (у меня 3 штуки по 100 граммов каждый), причем круглый, квадратный или прямоугольный - совершенно неважно. В качестве начинки я предлагаю добавить два вида сыра - сулугуни и российский. Оба при нагревании хорошо плавятся и тянутся, при этом достаточно насыщенные по вкусу. Вы же можете использовать тот сыр, который нравится лично вам.

Жирность кефира и величина куриных яиц в этом рецепте выпечки из лаваша тоже не столь принципиальны. В данном рецепте я брала кефир жирностью 2,5%, а куриные яйца - чуть больше средних (около 55 граммов каждое). Не любите укроп? Просто не кладите его или добавьте свою любимую травку: петрушку, кинзу, базилик. Кунжут для хрустящей посыпки можно заменить семенами льна, чернушкой или другими зернышками.