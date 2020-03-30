Пирог из лаваша с сыром и зеленью
Один из самых моих любимых рецептов несладкой домашней выпечки из лаваша - с сыром. Попробуйте закусочный сырный пирог с хрустящей корочкой и нежной, сочной и тянущейся начинкой. И на самом деле приготовить его может каждый, ведь сложного ничего нет, а продукты - вполне доступны. Записывайте в свою кулинарную книгу и радуйте семью!
Тонкий лаваш покупайте бездрожжевой (у меня 3 штуки по 100 граммов каждый), причем круглый, квадратный или прямоугольный - совершенно неважно. В качестве начинки я предлагаю добавить два вида сыра - сулугуни и российский. Оба при нагревании хорошо плавятся и тянутся, при этом достаточно насыщенные по вкусу. Вы же можете использовать тот сыр, который нравится лично вам.
Жирность кефира и величина куриных яиц в этом рецепте выпечки из лаваша тоже не столь принципиальны. В данном рецепте я брала кефир жирностью 2,5%, а куриные яйца - чуть больше средних (около 55 граммов каждое). Не любите укроп? Просто не кладите его или добавьте свою любимую травку: петрушку, кинзу, базилик. Кунжут для хрустящей посыпки можно заменить семенами льна, чернушкой или другими зернышками.
Ингредиенты:
Количество порций: 9
Время приготовления:
в 100 граммах - 214 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
Для приготовления этого вкусного и очень сытного домашнего пирога нам понадобятся следующие ингредиенты: тонкий лаваш, сыр сулугуни и российский, кефир, куриные яйца, свежий укроп, растительное масло без запаха и немного кунжута.
Прежде всего сделаем заливку, благодаря которой лаваш станет мягким и податливым. В объемную посуду наливаем 2 стакана (400 миллилитров) кефира и разбиваем три куриных яйца.
Пробиваем яйца с кефиром погружным блендером до получения однородной жидкой массы. К слову, можно не заморачиваться и воспользоваться миксером или даже просто ручным венчиком. В крайнем случае хорошо разболтайте яйца вилкой, а затем постепенно добавьте кефир.
Для начинки будем использовать два вида сыра. По 300 граммов сулугуни и российского сыра измельчаем на крупной терке. Как я писала выше, можно взять несколько сортов своего любимого сыра.
Пучок свежего укропа мелко-мелко рубим ножом и добавляем к тертому сыру. Как вариант, можете взять свою любимую зелень или вообще не класть ее (если не любите).
Перемешиваем сыр с укропом - начинка для будущего пирога готова.
Теперь можно приступать к сборке пирога. Одним тонким лавашем (100 граммов) выстилаем форму для запекания так, чтобы края свисали. Форма у меня квадратная силиконовая (20х20 см), которую я смазываю столовой ложкой растительного масла (так как она уже новая).
Равномерно насыпаем часть сырной начинки.
Два тонких лаваша просто рвем руками, чтобы получились не очень крупные, но и не мелкие кусочки. Окунаем рваный лаваш в кефирно-яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался.
Кладем несколько кусочков лаваша поверх сырной начинки.
Повторяем слои: сыр - лаваш в кефире, сыр - лаваш в кефире... и так, пока все не закончится.
Подворачиваем края целого лаваша к центру так, чтобы спрятать всю начинку. Смазываем лаваш оставшейся кефирной заливкой и посыпаем кунжутом (1 чайной ложки хватит).
Готовим сырный пирог с лавашем в заранее прогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут. У меня духовка газовая, нижний нагрев, без конвекции. В электрической духовке, думаю, хватит буквально 20-30 минут, поэтому всегда ориентируйтесь на особенности своей помощницы.
Готовому пирогу с сыром даем немного остыть, чтобы не обжечься, после чего достаем его из формы, нарезаем порционными кусочками и подаем.
Вкусный домашний пирог с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой по простому рецепту. Готовьте на здоровье и приятного вам, друзья, аппетита!