Распечатать

Пирог из лаваша с сыром и зеленью

Пирог из лаваша с сыром и зеленью

Один из самых моих любимых рецептов несладкой домашней выпечки из лаваша - с сыром. Попробуйте закусочный сырный пирог с хрустящей корочкой и нежной, сочной и тянущейся начинкой. И на самом деле приготовить его может каждый, ведь сложного ничего нет, а продукты - вполне доступны. Записывайте в свою кулинарную книгу и радуйте семью!

Тонкий лаваш покупайте бездрожжевой (у меня 3 штуки по 100 граммов каждый), причем круглый, квадратный или прямоугольный - совершенно неважно. В качестве начинки я предлагаю добавить два вида сыра - сулугуни и российский. Оба при нагревании хорошо плавятся и тянутся, при этом достаточно насыщенные по вкусу. Вы же можете использовать тот сыр, который нравится лично вам.

Жирность кефира и величина куриных яиц в этом рецепте выпечки из лаваша тоже не столь принципиальны. В данном рецепте я брала кефир жирностью 2,5%, а куриные яйца - чуть больше средних (около 55 граммов каждое). Не любите укроп? Просто не кладите его или добавьте свою любимую травку: петрушку, кинзу, базилик. Кунжут для хрустящей посыпки можно заменить семенами льна, чернушкой или другими зернышками.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий Лаваш тонкий (3 штуки) Сыр сулугуни Сыр сулугуни (300 граммов) Сыр Российский Сыр Российский (300 граммов) Кефир Кефир (2 стакана) Яйца куриные Яйца куриные (3 штуки) Укроп Укроп (1 пучок) Масло растительное Масло растительное (1 столовая ложка) Кунжут белый Кунжут белый (1 чайная ложка)
Категории: Закуски, Выпечка
Количество порций: 9
Время приготовления:
Энергетическая ценность:
всего блюда - 3143 ккал.
в 100 граммах - 214 ккал.

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 1

Для приготовления этого вкусного и очень сытного домашнего пирога нам понадобятся следующие ингредиенты: тонкий лаваш, сыр сулугуни и российский, кефир, куриные яйца, свежий укроп, растительное масло без запаха и немного кунжута.

Шаг 2
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 2

Прежде всего сделаем заливку, благодаря которой лаваш станет мягким и податливым. В объемную посуду наливаем 2 стакана (400 миллилитров) кефира и разбиваем три куриных яйца.

Шаг 3
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 3

Пробиваем яйца с кефиром погружным блендером до получения однородной жидкой массы. К слову, можно не заморачиваться и воспользоваться миксером или даже просто ручным венчиком. В крайнем случае хорошо разболтайте яйца вилкой, а затем постепенно добавьте кефир.

Шаг 4
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 4

Для начинки будем использовать два вида сыра. По 300 граммов сулугуни и российского сыра измельчаем на крупной терке. Как я писала выше, можно взять несколько сортов своего любимого сыра.

Шаг 5
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 5

Пучок свежего укропа мелко-мелко рубим ножом и добавляем к тертому сыру. Как вариант, можете взять свою любимую зелень или вообще не класть ее (если не любите).

Шаг 6
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 6

Перемешиваем сыр с укропом - начинка для будущего пирога готова.

Шаг 7
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 7

Теперь можно приступать к сборке пирога. Одним тонким лавашем (100 граммов) выстилаем форму для запекания так, чтобы края свисали. Форма у меня квадратная силиконовая (20х20 см), которую я смазываю столовой ложкой растительного масла (так как она уже новая).

Шаг 8
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 8

Равномерно насыпаем часть сырной начинки.
Шаг 9
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 9

Два тонких лаваша просто рвем руками, чтобы получились не очень крупные, но и не мелкие кусочки. Окунаем рваный лаваш в кефирно-яичную смесь, чтобы он хорошо пропитался.

Шаг 10
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 10

Кладем несколько кусочков лаваша поверх сырной начинки.

Шаг 11
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 11

Повторяем слои: сыр - лаваш в кефире, сыр - лаваш в кефире... и так, пока все не закончится.

Шаг 12
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 12

Подворачиваем края целого лаваша к центру так, чтобы спрятать всю начинку. Смазываем лаваш оставшейся кефирной заливкой и посыпаем кунжутом (1 чайной ложки хватит).

Шаг 13
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 13

Готовим сырный пирог с лавашем в заранее прогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут. У меня духовка газовая, нижний нагрев, без конвекции. В электрической духовке, думаю, хватит буквально 20-30 минут, поэтому всегда ориентируйтесь на особенности своей помощницы.

Шаг 14
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 14

Готовому пирогу с сыром даем немного остыть, чтобы не обжечься, после чего достаем его из формы, нарезаем порционными кусочками и подаем.

Шаг 15
Пирог из лаваша с сыром и зеленью. Шаг 15

Вкусный домашний пирог с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой по простому рецепту. Готовьте на здоровье и приятного вам, друзья, аппетита!

Понравился рецепт? Поделитесь им в соцсетях со своими друзьями - сделайте и их жизнь вкуснее!

Похожие рецепты:

Пирог из лаваша с сыром
Пирог из лаваша с сыром
Пирог из лаваша с фаршем в духовке
Пирог из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с яйцом и грибами
Рулет из лаваша с яйцом и грибами
Рулетики из лаваша с курицей
Рулетики из лаваша с курицей


Комментарии для сайта Cackle