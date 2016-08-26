Заправка для борща на зиму из свеклы
А вы готовите борщ в банках на зиму? Если нет, то напрасно! Ароматная, насыщенная и очень вкусная заправка для борща из свеклы станет настоящей палочкой-выручалочкой, которая будет как нельзя кстати во многих случаях. А еще это вполне самостоятельная холодная закуска или пикантный овощной салат, который можно кушать просто так с краюхой хлеба или подать к мясным блюдам.
В состав такой заправки для борща помимо сладкой и сочной свеклы входит ароматный лучок с выразительным по вкусу болгарским перцем, рыжая красавица-морковь, приличное количество мясистых помидоров и ароматный чесночок. Ну, а когда все эти сезонные овощи (желательно со своей грядки) соединяются воедино, получается поистине сказочный букет вкуса, цвета и аромата.
Вероятно некоторые уличат меня в лени: мол, в любое время года можно купить все ингредиенты для заправки в магазине. Зачем тогда тратить время и закатывать заправку?Отчасти (да чего уж там, по большей части) это правда! Порой на меня нападает такая инерция, что даже в тот же магазин сходить лень. Особенно в лютый мороз, когда за окном метель и так хочется чего-нибудь горячего, вкусного и сытного. Борща, например.
А тут спустилась в подвал и принесла домой волшебную баночку овощной заготовки. Вскипятила воду или быстренько сварила мясной бульон на косточке, закинула в кастрюлю пару-тройку картошин и открыла банку с заправкой… Лаврушка, душистый перец, замороженный еще летом ароматный укропчик в морозилке ждет всего часа. Еще минут 10 и можно кормить домашних ароматным горячим борщом! Это ли не счастье для ленивцев, как я?
Кстати, еще одно достоинство этой расчудесной заправки. Понятно, что зимой практически все овощи продаются в магазине, но только подумайте, какого они качества, чем обработаны для длительного хранения и сколько пользы в них осталось. А в наших шикарных баночках, пусть и консервированная еда, но приготовленная из свежих, порой только собранных овощей. Вот так-то!
Ингредиенты:
Количество порций: 5
Время приготовления:
в 100 граммах - 96 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
Перед вами набор продуктов для приготовления заправки для борща на зиму: свекла, морковь, репчатый лук, перец сладкий, помидоры, чеснок, масло растительное, сахар-песок, поваренная соль, столовый 9% уксус и лимонная кислота. Немного подробнее: перец подойдет любого цвета, масло берем любое (у меня подсолнечное) рафинированное, то есть без запаха, свежий чеснок можно заменить сушеным (столовой ложки, думаю, вполне хватит), столовый уксус заменяем винным или яблочным в одинаковых пропорциях, если % такой же.
Шаг 2
На самом деле в приготовлении заправки нет ничего сложного: самое трудоемкое - это очистить и нарезать овощи. Несомненно, вы можете выбрать любой удобный способ измельчения, но я настоятельно рекомендую сделать так, как напишу ниже. Поверьте, борщ, в котором свекла нарезана тонкими брусочками в разы вкуснее того, где овощи измельчены на крупной терке. Не ленитесь, потом может спасибо скажете. Итак, удобнее всего очистить все овощи и после этого взвесить их - массу в ингредиентах указываю уже именно в таком виде. Чистим свеклу, морковь и репчатый лук. У перцев удаляем семена и внутренние белые прожилки. Помидоры просто моем и пока оставляем в покое.
Шаг 3
Чтобы процесс проходил быстрее, советую параллельно готовить овощи сразу в двух емкостях. У меня это большая и глубокая сковорода (диаметром 26 сантиметров), а также толстостенная кастрюля (объемом 4 литра). Если будете использовать одну посудину, времени понадобится больше. Итак, все овощи мы будем обжаривать, причем отдельно. В сковороду наливаем 100 миллилитров растительного масла, ставим на плиту на средний огонь - пусть греется. Тем временем рубим очищенный репчатый лук мелким кубиком. Выкладываем в горячее масло и обжариваем, время от времени помешивая, до мягкости, прозрачности, а затем красивого румянца и приятного аромата.
Шаг 4
Пока жарится лук, измельчаем сладкий перец. Я нарезаю его мелким кубиком, а вы, если хотите, можете и брусочками. Наливаем остальные 100 миллилитров растительного масла в кастрюлю, прогреваем его и обжариваем перец. Не забываем помешивать, чтобы не подгорел.
Шаг 5
Лучок готов - он стал прозрачным, мягким и слегка зарумянился. Перекладываем его с помощью шумовки в отдельную емкость так, чтобы в сковороде осталось как можно больше масла - на нем мы еще обжарим морковь.
Шаг 6
Следом за луком подоспел и перец. Вы услышите по запаху, когда он будет готов, станет мягким, немного зарумянится. Его также достаем из кастрюли шумовкой и перекладываем к луку. В кастрюле останется довольно много масла - на нем мы будем обжаривать свеклу.
Шаг 7
Пока готовился лук и перец, мы быстренько измельчили очищенную морковь - не просто на крупной терке, а нарезали тонкой соломкой. Конечно, если для вас это сложно, можете так не делать - просто используйте терку. Но лично мне нравится морковь в этой заправке (а затем и в борще) в виде тоненькой соломочки. Отправляем овощи в сковороду и жарим на среднем огне до мягкости и зарумянивания. Помешиваем, чтобы не пригорела.
Шаг 8
И, наконец, наша главная героиня - свекла! С ней тоже не все просто - теркой тут не обойдешься. Будем нарезать свеклу тонкими брусочками. Долго? Ну да, не очень быстро, но так надо, поверьте на слово. Кстати, если все же лень нарезать овощи так, как я советую, задумайтесь о том, что это не только нудное и утомительное занятие, но и отличная практика в нарезке продуктов. Вы можете похвастаться тем, что владеете ножом на 5+? Ну вот и вперед - будете совершенствовать навыки. Складываем свекольные брусочки в кастрюлю (там еще достаточно масла от перца) и жарим на довольно сильном огне около 10-15 минут. Свекла готовится дольше всего, но, опять-таки, молоденькая размягчается гораздо быстрее той, которая уже полежала несколько месяцев в подвале или на прилавке магазина. Именно поэтому следите за ее состоянием. Кстати, для того чтобы свекла сохранила свой насыщенный цвет, нам понадобится совсем немного лимонной кислоты, которую сразу добавляем к измельченному овощу. Впрочем, она еще сыграет и роль консерванта.
Шаг 9
Морковь уже готова для заправки - она практически мягкая и хорошо зарумянилась. Выключаем огонь - пускай ждет своего часа прямо в сковороде.
Шаг 10
В зависимости от возраста свеклы на обжаривание может уйти разное количество времени. Я не засекала, но моя молоденькая стала достаточно мягкой примерно спустя минут 20.
Шаг 11
За это время я измельчила сочные красные томаты - просто порубила их средним кубиком. Снимать шкурку или нет - решайте сами. Если кожица жесткая, делаем на каждой помидорке крестообразный разрез (со стороны противоположной плодоножке) и помещаем овощи в крутой кипяток на минуту. После этого вынимаем томаты и перекладываем в миску с ледяной водой - кожица буквально соскальзывает сама. А затем нарезаем помидорки и добавляем к свекле. Закрываем кастрюлю крышкой и тушим овощи на среднем огне минут 10-15, чтобы томаты частично превратились в пюре и пустили сок. Не забываем помешивать.
Шаг 12
Наконец пора добавлять остальные обжаренные овощи - лук, морковь и перец. Перемешиваем все и тушим минут 5 под крышкой.
Шаг 13
После этого вводим соль и сахар, снова тщательно перемешиваем и опять готовим свекольную заправку для борща под крышкой около 15 минут. Надоела я вам напоминать о том, что овощи нужно помешивать, да?
Шаг 14
В конце добавим пропущенный через пресс или мелкорубленный свежий чеснок. Даем заправке потомиться под крышкой пару минут. Пробуем на соль-сахар, если нужно приправляем еще по вкусу. Свежую зелень в заправке я не использую, так как добавляю ее в сам борщ (в конце приготовления).
Шаг 15
Наконец наливаем 50 миллилитров столового уксуса, быстро все мешаем и накрываем кастрюлю крышкой, чтобы уксус не испарился.
Шаг 16
Две-три минуты и наша ароматная свекольная заправка для борща готова к тому, чтобы закрывать ее на зиму.
Шаг 17
Банки с крышками нужно предварительно стерилизовать - это делаем, пока готовится сама заправка. У каждой хозяюшки свой любимый метод, а я это делаю в микроволновой печи - мою банки в содовом растворе, ополаскиваю и заливаю в каждую примерно по 100 мл холодной воды. Пропариваю в микроволновке на самой высокой мощности по 5-7 минут каждую. К примеру, двум баночкам хватит 6-8 минут, а трем - минут 10. Крышки кипячу на плите около 5 минут. Раскладываем кипящую свекольную заправку по банкам.
Шаг 18
Закрываем крышками с помощью машинки или закручиваем винтовыми.
Шаг 19
Переворачиваем банки вверх дном и укутываем одеялом или пледом. В таком положении даем заготовке на зиму полностью остыть. Затем переносим в подвал или погреб и храним до необходимости.
Шаг 20
Всего из указанного количества продуктов у меня получается 4 полные баночки емкостью 0,5 литра и еще одна неполная. Все рассчитано - неполная банка сразу же пойдет на приготовление борща к обеду. Кстати, одной полулитровой банки заправки вполне хватает на кастрюлю емкостью 4 литра (именно ту, которая и использовалась в рецепте).
Шаг 21
Надеюсь, вы обязательно сделаете такую волшебную заготовку и зимой вспомните меня добрым словом. Чуть не забыла: подробный рецепт самого вкусного белорусского борща можно найти здесь. Удачных вам заготовок и приятного аппетита, друзья!