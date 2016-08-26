Заправка для борща на зиму из свеклы

пятница, 26 августа 2016 г.

А вы готовите борщ в банках на зиму? Если нет, то напрасно! Ароматная, насыщенная и очень вкусная заправка для борща из свеклы станет настоящей палочкой-выручалочкой, которая будет как нельзя кстати во многих случаях. А еще это вполне самостоятельная холодная закуска или пикантный овощной салат, который можно кушать просто так с краюхой хлеба или подать к мясным блюдам.

В состав такой заправки для борща помимо сладкой и сочной свеклы входит ароматный лучок с выразительным по вкусу болгарским перцем, рыжая красавица-морковь, приличное количество мясистых помидоров и ароматный чесночок. Ну, а когда все эти сезонные овощи (желательно со своей грядки) соединяются воедино, получается поистине сказочный букет вкуса, цвета и аромата.

Вероятно некоторые уличат меня в лени: мол, в любое время года можно купить все ингредиенты для заправки в магазине. Зачем тогда тратить время и закатывать заправку?Отчасти (да чего уж там, по большей части) это правда! Порой на меня нападает такая инерция, что даже в тот же магазин сходить лень. Особенно в лютый мороз, когда за окном метель и так хочется чего-нибудь горячего, вкусного и сытного. Борща, например.

А тут спустилась в подвал и принесла домой волшебную баночку овощной заготовки. Вскипятила воду или быстренько сварила мясной бульон на косточке, закинула в кастрюлю пару-тройку картошин и открыла банку с заправкой… Лаврушка, душистый перец, замороженный еще летом ароматный укропчик в морозилке ждет всего часа. Еще минут 10 и можно кормить домашних ароматным горячим борщом! Это ли не счастье для ленивцев, как я?

Кстати, еще одно достоинство этой расчудесной заправки. Понятно, что зимой практически все овощи продаются в магазине, но только подумайте, какого они качества, чем обработаны для длительного хранения и сколько пользы в них осталось. А в наших шикарных баночках, пусть и консервированная еда, но приготовленная из свежих, порой только собранных овощей. Вот так-то!