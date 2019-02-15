Пирог с мандаринами
Рецепт простого пирога, который мы приготовим в духовке. Ароматное и нежное тесто по текстуре напоминает кекс, а оранжевые дольки мандаринок приятно оттеняют его сладость характерной кислинкой. Вкусная домашняя выпечка по проверенному рецепту - это совсем несложно. Обязательно попробуйте мандариновый пирог!
Пшеничная мука для приготовления теста в этом рецепте используется высшего сорта, а сливочное масло лучше всего брать жирностью не менее 72%. Куриные яйца - среднего размера (45-50 граммов каждое), а количество сахара можно немного сократить - это зависит от ваших предпочтений. Мандарины покупайте без косточек и желательно с кислинкой, так как тесто получается довольно сладим. Как сделать домашний разрыхлитель теста читайте в этом пошаговом рецепте.
Ингредиенты:
Количество порций: 8
Время приготовления:
в 100 граммах - 259 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
Для приготовления ароматного и вкусного домашнего мандаринового пирога нам понадобятся следующие ингредиенты: мандарины, пшеничная мука (у меня высшего сорта), сахар-песок и ванильный сахар, куриные яйца, сливочное масло (жирностью не менее 72%), разрыхлитель теста и немного соли для баланса вкусов.
Шаг 2
Сразу включаем греться духовку на 180 градусов. Моем, обсушиваем и чистим мандаринки. На самом деле у меня клементины, но это не столь важно. Разделяем очищенные плоды на дольки, удаляя белые волокна. Важно, чтобы в дольках не было косточек (вы же хотите испортить минуты наслаждения?). В таком виде получается 400 граммов очищенных мандаринок с приятной кислинкой. Кстати, пробовала я готовить этот пирог со сладкими клементинами - не понравился, так как после выпечки они слегка горчили.
Шаг 3
Берем форму для выпечки (можно не только круглую - у меня диаметром 24 сантиметра, но и квадратную или прямоугольную). Чтобы выпечка не прилипла, можно застелить форму пергаментной бумагой или сделать так называемую "французскую рубашку". Тонким слоем смазываем форму сливочным маслом, затем обсыпаем мукой, стряхивая излишки. Как вариант, можно просто смазать растительным маслом - тогда мука не нужна.
Шаг 4
Подготовим сухую смесь для теста. Насыпаем в миску 250 граммов пшеничной муки, добавляем разрыхлитель теста (1 чайная ложка) и щепотку мелкой соли.
Шаг 5
Тщательно все перемешиваем, чтобы сыпучие ингредиенты равномерно распределились по всему объему.
Шаг 6
В посуду, в которой будем делать тесто, кладем 120 граммов мягкого сливочного масла (за пару часов достаньте его из холодильника и оставьте при комнатной температуре) и 200 граммов сахара. Туда же добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара, который по желанию можно заменить щепоткой ванилина, капелькой ванильной эссенции или экстракта. А можно и не добавлять, если вам не нравится ванильный аромат.
Шаг 7
Растираем (взбиваем) масло с сахаром - можно хоть ложкой, ручным венчиком или с помощью миксера. Затем по одному вводим 3 яйца среднего размера. То есть добавили одно, перетерли и только потом можно разбивать второе-третье.
Шаг 8
Когда все яйца будут вмешаны, добавляем сухую мучную смесь.
Шаг 9
Ложкой, лопаткой или миксером (на низкой скорости) быстро замешиваем тесто. Оно получается полностью однородным, не жидким и будет держать форму. По консистенции тесто для мандаринового пирога напоминает масляный крем.
Шаг 10
Выкладываем в подготовленную форму половину теста для пирога и разравниваем его ложкой или лопаткой. Видите, оно очень нежное, как крем, но при этом не растекается.
Шаг 11
Раскладываем на тесто часть мандариновых долек, слегка вдавливая их в тесто.
Шаг 12
Поверх равномерно распределяем вторую половину теста.
Шаг 13
И снова аккуратно вдавливаем в тесто мандариновые дольки - так, как вам нравится.
Шаг 14
Выпекаем пирог с мандаринами в предварительно разогретой духовке около 50 минут при 180 градусах на среднем уровне до румяного цвета. У меня духовка газовая, нижний нагрев, без конвекции (ее там не может быть по определению). Затем достаем пирог и даем ему немного остыть в форме - минут 10.
Шаг 15
При желании вы можете посыпать выпечку сахарной пудрой. Ароматное и нежное тесто по текстуре напоминает кекс, а оранжевые дольки мандаринок приятно оттеняют его сладость характерной кислинкой. Вкусная домашняя выпечка по проверенному рецепту - это совсем несложно. Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!