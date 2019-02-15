Пирог с мандаринами

пятница, 15 февраля 2019 г.

Рецепт простого пирога, который мы приготовим в духовке. Ароматное и нежное тесто по текстуре напоминает кекс, а оранжевые дольки мандаринок приятно оттеняют его сладость характерной кислинкой. Вкусная домашняя выпечка по проверенному рецепту - это совсем несложно. Обязательно попробуйте мандариновый пирог!

Пшеничная мука для приготовления теста в этом рецепте используется высшего сорта, а сливочное масло лучше всего брать жирностью не менее 72%. Куриные яйца - среднего размера (45-50 граммов каждое), а количество сахара можно немного сократить - это зависит от ваших предпочтений. Мандарины покупайте без косточек и желательно с кислинкой, так как тесто получается довольно сладим. Как сделать домашний разрыхлитель теста читайте в этом пошаговом рецепте.